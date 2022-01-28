البريكان.. رجل الأهداف الحاسمة مع المنتخب السعودي

استطاع فراس البريكان تثبيت اسمه بشكل دائم في قائمة المنتخب السعودي التي تستهدف الوصول إلى مونديال 2022، إذ برز اللاعب الشاب بشكل ملحوظ خلال التصفيات النهائية، واختير يوم الخميس كأفضل لاعب في مباراة السعودية وعمان بعدما سجل هدف المواجهة الوحيد.
وظهر البريكان على المستوى الدولي بعد تولي الفرنسي هيرفي رينارد مهمة تدريب المنتخب السعودي، إذ ظهر بقميص "الأخضر" للمرة الأولى في مباراة سنغافورة خلال التصفيات الأولية، وخاض 15 دقيقة، ومثلها في التعادل السلبي مع فلسطين، فيما كان ظهوره الأول كلاعب أساسي أمام أوزبكستان شهر نوفمبر 2019.
وسجل البريكان في أواخر نوفمبر 2019 هدفه الدولي الأول الذي جاء في شباك الكويت ببطولة كأس الخليج، وأتبعه بآخر في مرمى عمان بذات البطولة.
وعاد فراس (21 عاماً) إلى تسجيل الأهداف الدولية عندما أحرز أحد أهداف المنتخب السعودي في مباراة ودية أمام جامايكا شهر نوفمبر 2020.
وبعدما غاب البريكان عن إحراز الأهداف في التصفيات الأولية لكأس العالم 2022، ظهر المهاجم الشاب بشكل قوي في التصفيات النهائية، بعدما سجل هدفاً غالياً في مرمى اليابان بجولة الذهاب، وفي مباراة الصين هز شباك الأخير عقب دخوله بدقيقتين خلال المباراة التي انتهت 3-2، قبل أن يحرز ثالث أهدافه في شباك عمان ليصل المنتخب السعودي إلى النقطة 19.
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