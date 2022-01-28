رينارد يضم لاجامي إلى قائمة المنتخب السعودي

ضم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي صباح الجمعة المدافع علي لاجامي إلى القائمة التي ستغادر إلى اليابان لخوض مباراة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في الأول من فبراير المقبل.
ولم يسبق للاجامي (25 عاماً) لعب أية مباريات دولية مع المنتخب السعودي، بينما خاض 11 مباراة مع النصر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الجاري، كما لعب مباراتين في دوري أبطال آسيا التي بلغ فريقه دور نصف النهائي.
مادة اعلانية
ويملك المنتخب السعودي 19 نقطة وبفارق 4 نقاط عن منتخب اليابان الذي يحتل المركز الثاني.
اقرأ أيضاً
-
البريكان.. رجل الأهداف الحاسمة مع المنتخب السعودياستطاع فراس البريكان تثبيت اسمه بشكل دائم في قائمة المنتخب السعودي التي تستهدف الوصول إلى مونديال 2022، إذ برز اللاعب الشاب بشكل ملحوظ خلال التصفيات ... رياضة سعودية
-
3 نقاط تضمن بقاء المنتخب السعودي في الصدارةفيديو الرياضة
-
المنتخب السعودي يواجه عمان بهدف الاقتراب من الموندياليخوض المنتخب السعودي اختباراً صعباً حينما يستضيف منتخب عمان على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يوم الخميس، في المرحلة السابعة للتصفيات ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية