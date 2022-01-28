رينارد يضم لاجامي إلى قائمة المنتخب السعودي

ضم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي صباح الجمعة المدافع علي لاجامي إلى القائمة التي ستغادر إلى اليابان لخوض مباراة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في الأول من فبراير المقبل.

ولم يسبق للاجامي (25 عاماً) لعب أية مباريات دولية مع المنتخب السعودي، بينما خاض 11 مباراة مع النصر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الجاري، كما لعب مباراتين في دوري أبطال آسيا التي بلغ فريقه دور نصف النهائي.

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ويملك المنتخب السعودي 19 نقطة وبفارق 4 نقاط عن منتخب اليابان الذي يحتل المركز الثاني.