ميتشايل الهلال.. هزم "الشبح" بمساعدة جيسوس

عانى الجناح البرازيلي ميتشايل ديلغادو من اكتئاب حاد هدد مسيرته الكروية في وقت سابق ما دعاه إلى الاستعانة بجميع المقربين منه لمساعدته على هزيمة "أشباحه"، من أبرزهم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وأعلن نادي الهلال يوم الخميس تعاقده مع البرازيلي ميتشايل، 25 عاما، بعقد يمتد حتى 2025 بقادما من صفوف فريق نادي فلامنغو البرازيلي.

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وعاش ميتشايل فترة عانى خلالها من اكتئاب حاد وكانت بعد انتقاله إلى فلامنغو بفترة قصيرة وحينها كان البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال السابق، مدربا للفريق.

وأوضح ميتشايل في لقاء له مع إذاعة "بارباريدادي" عن تاريخه مع الاكتئاب وأنه في تلك الفترة من عام 2020 كان قريبا من الانتحار عند بقائه في أحد الفنادق "كنت على وشك الانتحار في إحدى المرات خاصة وأن الأفكار السيئة كانت تراودني بقوة فبدأت بالصراخ مستنجدا بزوجتي وطبيبي وحتى زملائي دييغو ريباس ودييغو ألفيش ورافينيا وفيليبي لويس وماركوس براز.

وطلب ميتشايل من البرتغالي جيسوس ذات مرة في أن ينهي عقده أو يتخلص منه بسبب اكتئابه الحاد الذي كان يعاني منه إلا أن زملاءه في فلامنغو وحتى مدربه دائما ما كانوا يقدمون له يد العون.

وتعرف مدينة غويانيا في غوياس بمعدل جرائم يصل إلى 450 جريمة قتل في العام لذلك لم يكن الاكتئاب وليد اللحظة بالنسبة لميتشايل فقد أبان والده في لقاء مع "سوبر إسبورتيس" أن ابنه كان دائم الاختلاط بالرفقاء السيئين عندما كان ابن 14 عاما فقط، وأن اللحظة التي شهد فيها مقتل صديقه هي التي غيرت مساره

وبات ميتشايل يزور الطبيب النفسي عدة مرات في الأسبوع ويتناول الأدوية للعلاج ما ساعده للتغلب على اكتئابه واستطاعته "هزيمة أشباحه".

وكشف ميتشايل تفاصيل إصاباته في الاكتئاب في لقاء مع صحيفة "غلوبو إشبورتي" الشهيرة": الاكتئاب بين الرياضيين أمر طبيعي إلا أن الأغلب لا يملك الجرأة للحديث عن ذلك في العلن، أنا أقول كل شيء ولا أكترث. الناس مختلفون فبعضهم بفضل الكتمان والآخر بفضل الحديث، وأنا أود أن أثبت لهم بأني كلاعب في أكبر أندية البرازيل وأعاني من الشيء نفسه.

وعند سؤاله عن طموحه في الحياة بعد اعتزال كرة القدم، أكد ميتشايل أن طموحه مساعدة المحتاجين من الأطفال والأيتام وقد أسس شركة متخصصة للإعالة باسم “Exu Adonai”.

وخلال مسيرته التي بدأت قلبل 7 أعوام في نادي مونتي كرستو، حقق ميتشايل 4 بطولات توج بها جميعها بقميص فلامنغو وهي الدوري البرازيلي 2020 و2021 والسوبر البرازيلي 2020 و2021 بالإضافة إلى وصافة كوبا ليبرتادوريس الأخيرة أمام بالميراس البرازيلي.