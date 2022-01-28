"الآسيوي" يعاقب آل بليهي.. ويوقف لاجامي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس حزمة من القرارات الانضباطية على خلفية أحداث مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ومنها تغريم علي آل بليهي مدافع الهلال السعودي وإيقاف علي لاجامي مدافع مواطنه النصر لمباراتين، كما تم تغريم الناديين مالياً بسبب أحداث مباراتهما في نصف نهائي المسابقة شهر أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي نشره على موقعه الرسمي مساء الخميس: تم تغريم علي آل بليهي لاعب الهلال 5000 دولار أميركي، مع تعليق 3750 دولاراً لمدة عامين في حال عدم تكرار المخالفة، إذ عاقبته لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي بسبب وضعه علم ناديه وسط ملعب مباراة فريقه أمام النصر ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الطرفين .

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وتم إيقاف علي لاجامي مدافع النصر مباراتين بما فيها عقوبة الإيقاف التلقائي عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة نصف النهائي، بالإضافة إلى تغريمه ألف دولار أميركي، يتم تعليق 750 دولاراً منها لمدة عامين.

وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد القاري غرامة مالية على الهلال قدرها 7500 دولار يتم تعليق نصفها نظراً لاشتباك بعض منسوبيه مع لاعبي النصر، و14 ألف دولار أميركي، يتم تعليق 3500 دولار منها،

وعوقب النصر بدفع 7500 دولار يعلق نصفها نظراً لحدوث اشتباكات بين منسوبيه بعد نهاية المباراة مع الهلاليين، و3 آلاف دولار بعد دخول 8 أشخاص غير مصرح لهم إلى غرفة الملابس، بالإضافة إلى 28750 دولاراً نظراً لمخالفات جماهيره في مباراتي الوحدة الإماراتي والهلال.



وأوقف الاتحاد الآسيوي، حسين عبدالغني مدير إدارة كرة القدم السابق في نادي النصر بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه 2000 دولار نظراً للأحداث التي أعقبت مباراة نصف النهائي أمام الهلال.