صفقة إيغالو تعيد ذكرى انتقال "كواك"

اعتاد عدد من أجانب ناديي الهلال والشباب على ارتدء قمصان الفريقين في الأعوام الماضية إذ تعد آخر تلك الصفقات هي انتقال النيجيري أوديون إيغالو إلى صفوف فريق العاصمة والأرجنتيني لوسيانو فييتو إلى الفريق الأبيض.

وأعلن الهلال يوم السبت تعاقده مع المهاجم النيجيري لمدة عام ونصف بعد قضائه قرابة 11 شهرا مع الشباب منذ انتهاء عقده مع شنغهاي شنهوا الصيني وبعد انقضاء فترة إعارته إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. كما تعاقد الشباب مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو قادما من الأزرق بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

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ولعب صانع اللعب البرازيلي مارسيلو كماتشو في صفوف الهلال بين عامي 2004 و2006 عندما قدم من بوتافوغو البرازيلي، وتوج برفقة أزرق الرياض ببطولة الدوري وبطولة كأس ولي العهد مرتين، قبل أن يغادر إلى قطر ويعود منها لاعبا للشباب من 2007 حتى 2011، وفاز معه حينها ببطولتي كأس الملك 2008 و2009.

المدافع البرازيلي مارسيلو تفاريس مثل نادي الهلال من 2004 حتى 2008 قادما من نادي أفاي البرازيلي وحقق معه بطولة الدوري السعودي 2004 و2008 وكأس ولي العهد 2005 و2006 و2008. وبعد انتقاله من الهلال إلى الريان القطري عاد في 2010 إلى السعودية بالقميص الأبيض لنادي العاصمة وحقق معه بطولة الدوري.

وفي عام 2006 وقع الهلال مع الدولي الليبي طارق التايب قادما من نادي الصفاقسي التونسي ليتوج معه ببطولة الدوري 2008 وكأس ولي العهد 2008 و2009، لينتقل بعدها مباشرة إلى الشباب ويقضي موسما واحدا في الفريق الأبيض.

ويعد الكوري الجنوبي كواك تاي هوي من أبرز الأسماء التي سبق لها تمثيل الناديين، ففي شتاء موسم 2012-2013 تعاقد الشباب مع قائد نادي أولسان الكوري الجنوبي ليستمر مع النادي عاما واحدا وينتقل في منتصف موسم 2013-2014 إلى صفوف الهلال ويبقى حتى 2015-2016 وحينها توج مع الفريق بكأس الملك 2015 والسوبر السعودي 2015 وكأس ولي العهد 2016.