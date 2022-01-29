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فييتو إلى الشباب حتى نهاية الموسم

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من مشاركاته الأخيرة مع الهلال

فييتو إلى الشباب حتى نهاية الموسم

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي الشباب يوم السبت تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو قادماً من صفوف فريق الهلال بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2021-2022.

وكان الهلال تعاقد مع فييتو في صيف عام 2020 قادما من صفوف فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ومنذ قدومه إلى نادي الهلال توج اللاعب ببطولات الدوري السعودي 2020-2021 وكأس الملك 2020 وكأس السوبر 2021 أمام الفيصلي كما كان مشاركا ضمن قائمة الفريق في دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال آسيا التي حققها الأزرق.

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