الشباب يعوض إيغالو بالكاميروني ماري

وقع نادي الشباب برئاسة خالد البلطان يوم الأحد مع المهاجم الكاميروني جون ماري لستة أشهر قابلة للتمديد بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق شنزين الصيني
بدأ ماري مسيرته في ياوندي فورتشنز قبل الذهاب إلى آسيا واللعب في الدوري التايلندي مع أندية بوريرام وبانكوك كرسشن كولدج وبراتشاوب وكرابي، قبل الانتقال إلى الدوري الصربي في 2015 واللعب لفويدوفينا وردار فيلنيي قبل العودة إلى آسيا وخوض تجربة في الدوري الصيني برفقة ميزو هاكا ونادي شنزين ليعار بعدها إلى أفيسبا فوكوكا الياباني.
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وكان الشباب تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع المدافع البرازييل ياغو سانتوس واستعار الأرجنتيني لوسيانو فييتو فيما رحل عنه مهاجمه النيجيري أوديون يغالو ذاهبا إلى صفوف الهلال.
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