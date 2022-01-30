المنتخب السعودي يدشن تدريباته في طوكيو

وصلت بعثة المنتخب السعودي يوم السبت إلى مدينة "طوكيو" اليابانية استعدادًا لخوض الأخضر مواجهته أمام منتخب اليابان مساء يوم الثلاثاء القادم على "استاد سايتاما" ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكانت بعثة المنتخب غادرت جدة مساء يوم الجمعة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وأجرت البعثة فور وصولهم إلى مطار هانيدا الدولي فحص فايروس كوفيد-19، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

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ودشن المنتخب يوم السبت تدريباته في مدينة "طوكيو" عاصمة اليابان وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على رديف استاد سايتاما تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينارد الذي أكتفى بتمارين استرجاعية متنوعة.