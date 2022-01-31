الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي أندري فيليبي

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة يوم الأحد تعاقدها مع لاعب الوسط البرتغالي أندري فيليبي في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية السعودية.

ومنذ صعوده إلى الفريق الأول لفارزيم البرتغالي لم يسبق لفيليبي مغادرة الدوري البرتغالي سوى في تجربة واحدة مع الفريق الرديف لديبورتيفو لا كورونيا في عام 2010 فيما مثل أندية فارزيم وبورتو وفيتوريا غيمارايش في البرتغال طوال مسيرته.

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وتعاقد الاتحاد خلال فترة الانتقالات الحالية مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع مدالله العليان من نادي الهلال.