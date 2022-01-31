السعودية تواجه اليابان بهدف خطف بطاقة التأهل

يسعى المنتخب السعودي إلى مواصلة مشواره الرائع في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم وخطف بطاقة التأهل المباشرة إلى المونديال، الذي سيقام في وقت لاحق من العام الجاري عندما يحل ضيفاً على اليابان يوم الثلاثاء.

وأهدرت السعودية نقطتين فقط حتى الآن وكانتا بتعادلها السلبي أمام مضيفتها أستراليا، وتسعى إلى تجديد فوزها على اليابان، بعدما تغلبت عليها 1-صفر في جدة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

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وحققت السعودية فوزين متتالين على اليابان في تصفيات كأس العالم، الأولى كانت في سبتمبر 2017 عندما هزمتها في جدة بفضل هدف فهد المولد، والثانية العام الماضي بهدف فراس البريكان، فيما خسرت أمامها مرة واحدة كانت في ذهاب تصفيات كأس العالم 2018 بنتيجة 2-1، وتعادل المنتخبان بلا أهداف في تصفيات كأس العالم 1994.





وسيضمن "الأخضر" تأهله في حال الفوز بغض النظر عن نتيجة مباراة أستراليا وعمان، لأنه سيوسع الفارق بينه وبين اليابان إلى سبع نقاط قبل جولتين من نهاية التصفيات.



من جهتها، تسعى اليابان إلى مواصلة صحوتها وتحقيق الفوز السادس تواليا وإلحاق الخسارة الأولى بضيفتها والثأر لسقوطها أمامها ذهابا، للإبقاء على حظوظها في التأهل المباشر، خصوصا أن بانتظارها قمة نارية أخرى في الجولة المقبلة أمام مضيفتها أستراليا التي تواجه عمان.



وتدرك اليابان جيدا أن تعثرها أمام السعودية سيكلفها خسارة المركز الثاني وبالتالي ستحاول استغلال عامل الأرض لكسب النقاط الثلاث، خصوصا أنها تنتظرها مباراة سهلة في المرحلة الأخيرة أمام فيتنام الأخيرة من دون رصيد، فيما تحل أستراليا ضيفة على السعودية.