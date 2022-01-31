المنتخب السعودي في "سايتاما".. البحث عن النقطة الأولى

يسعى المنتخب السعودي إلى محو صورته الباهتة على ملعب سايتاما عندما يواجه المنتخب الياباني صاحب الأرض في المباراة الثامنة من المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بهدف الفوز وخطف 3 نقاط ستؤهله رسمياً إلى كأس العالم للمرة السادسة وفي رصيده 19 نقطة من 7 مباريات فيما يسعى خصمه الياباني إلى الاقتراب من الصدارة وفي حوزته 15 نقطة والابتعاد عن منتخب أستراليا الذي يقع في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

مادة اعلانية

ولا يملك المنتخب السعودي سجلا جيدا على ملعب سايتاما الياباني، فمنذ افتتاح الاستاد في عام 2002 ليكون أحد الملاعب المستضيفة للمونديال، حينها سجل المنتخب السعودي أول مباراة له على أرضه عندما خسر أمام الكاميرون في ثاني مباريات المجموعة بهدف وحيد جاء عن طريق صامويل إيتو.

فيما كانت آخر مشاركات المنتخب السعودي على أرضية الملعب في عام 2016 عندما خسر أمام أصحاب الأرض بهدفين لهدف في مباراة الذهاب بين المنتخبين ضمن تصفيات كأس العالم 2018، وسجل حينها لليابان هيروشي كيوتاكي وغينكي هاراغوتشي فيما أحرز عمر هوساوي الهدف الوحيد.

ويعول المنتخب السعودي على تاريخه الجيد في المباريات أمام اليابان ضمن تصفيات كأس العالم إذ تواجه الفريقان خلالها 4 مرات فاز السعوديون في 2 منها مقابل تعادل وحيد في 1993 وخسارة في 2016.