الهلال يعلن مشاركة العويس في كأس العالم للأندية

أعلن نادي الهلال يوم الأحد انضمام حارس المرمى محمد العويس للنادي قادما من صفوف فريق أهلي جدة على أن يكون ضمن القائمة المستدعاة لكأس العالم للأندية.
وكان الهلال أعلن توقيعه مع حارس المرمى الدولي في التاسع من يناير الماضي بعد دخوله فترة الأشهر الستة قبل أن يعلن ضمه من الفترة الشتوية الحالية يوم الأحد ويكون ضمن المشاركين في كأس العالم للأندية.
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وتعاقد نادي الهلال خلال الفترة الشتوية الحالية مع سعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي وعبدالرحمن العبيد ومحمد العويس وميتشائيل دلغادو وأوديون إيغالو.
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