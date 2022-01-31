رينارد: الفرج من أهم اللاعبين على مستوى آسيا

أكد هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن القائد سلمان الفرج، والذي سيغيب عن مباراة اليابان يوم الثلاثاء من أهم اللاعبين على مستوى قارة آسيا، مشيراً إلى أنه مجبر على التعامل مع غياب لاعب الوسط المؤثر.

ويلتقي المنتخب السعودي بمضيفه الياباني يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وهو بحاجة إلى الفوز لضمان التأهل إلى مونديال 2022.

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وقال رينارد في المؤتمر الصحافي: سلمان الفرج ذو قيمة فنية عالية ليس على المستوى المحلي بل على مستوى قارة آسيا وهو أحد أفضل اللاعبين، ولكن طبيعة كرة القدم تحتم التعامل مع مثل هذه الظروف.

وواصل: من المهم لنا المحافظة على النتائج التي حققناها في الجولات الماضية، فقد تمكنا من الفوز في جميع المباريات ماعدا مواجهتنا أمام أستراليا والتي انتهت بالتعادل، لذلك يجب علينا الاستمرارية والمحافظة على الصدارة وتحقيق التأهل المباشر.

وأجاب المدرب الفرنسي عن انخفاض المعدل التهديفي للمنتخب السعودي بقوله: جئنا إلى اليابان لنكمل مسيرتنا الجيدة، ولا يهمنا معدل التهديف المنخفض في المباريات الثلاث الماضية، كوننا حققنا الأهم في الحصول على النقاط والتربع على رأس المجموعة، وأستطيع أن أؤكد لكم أن اللاعبين جاهزون ويعلمون ماذا نريد منهم.