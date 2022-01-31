كم لاعباً تغير في تشكيلتي السعودية واليابان منذ أكتوبر؟

يحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الياباني يوم الثلاثاء في المباراة الثامنة ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويلعب المنتخب السعودي المتصدر مباراة حاسمة أمام مضيفه الياباني على ملعب سايتاما يوم الثلاثاء أملا في الفوز بالنقاط الثلاث والتأهل رسمياً إلى كأس العالم للمرة السادسة فيما يأمل أصحاب الأرض بتقليص الفجوة بينه وبين الصدارة.

مادة اعلانية

وتشهد تشكيلة المنتخب السعودي غياب 4 لاعبين من الذين شاركوا في فوزه على الياباني بمباراة الفريقين في أكتوبر الماضي عندما سجل فراس البريكان الهدف الوحيد على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

واعتمد المنتخب السعودي في خط الدفاع في لقائه الأخير أمام اليابان على اللاعب عبدالله مادو الذي كان ضمن الـ 11 لاعبا في لقاء الذهاب، بينما يشهد خط الوسط الاساسي غياب سلمان الفرج بين اللاعبين الذين شاركوا ذهابا فيما لن يكون صالح الشهري وعبدالرحمن غريب من المتاحين للقاء يوم الثلاثاء لاستبعاد الأول بسبب الإصابة والأخير بقرار فني من المدرب.

وفي لقاء المنتخب الياباني الأخير أمام المنتخب الصيني، شهدت التشكيلة الاستغناء عن تومياسو الذي لعب أمام السعودية أساسياَ وزميله يوشيدا ليشارك بدلا منهما تاميغوتشي وكو إيتاكورا في خط الدفاع.

وفي الوسط استمر إندو ومينامينو في الصف الأساسي بينما شارك موريتا وتاناكا وإتو بدلا من شيباساكي وكامادا وأسانو بينما حافظ أوساكو على مركزه في رأس الحربة.