المنتخب السعودي في اليابان.. العقدة تستمر

عجز المنتخب السعودي عن الخروج بنقطة على الأقل من الأراضي اليابانية للمرة السادسة على التوالي وذلك بعدما سقط أمام "الساموراي" بهدفين دون مقابل يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022.

وبدأ السعوديون مواجهاتهم مع اليابان على أرض الأخيرة قبل 29 عاماً، وتحديداً في نوفمبر من العام 1992 في نهائي كأس آسيا بمدينة هيروشيما اليابانية، وحينها فاز أصحاب الأرض بهدف تاكاغي ليحققوا أول بطولة قارية في تاريخهم.



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وخاض المنتخب السعودي مباراتين وديتين في آخر أسبوع من أكتوبر 1995 أمام اليابان على أرض الأخيرة في طوكيو وماتسياما، وخسرهما 2-1 في كلا المباراتين.

وفاز اليابانيون 3-1 بمدينة سابورو خلال تصفيات كأس آسيا 2007 بفضل هدف من تاناكا وهدفين من كازوكي.



وفي أواخر 2016 خلال سباق التأهل إلى كأس العالم الأخيرة، فاز اليابانيون 2-1 في سايتاما.

