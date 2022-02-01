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الهلال يضم تعاقداته الجديدة إلى قائمة المونديال

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الهلال جحفلي التعاون
الهلال سيبدأ مشواره في البطولة السادس من الشهر الجاري

الهلال يضم تعاقداته الجديدة إلى قائمة المونديال

العربية.نت

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ضم الهلال السعودي صفقاته الجديدة إلى قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية التي تنطلق في أبوظبي مطلع الشهر الجاري، إذ احتوت قائمة بطل دوري أبطال آسيا على البرازيلي ميتشايل والنيجيري أودوين إيغالو والحارس محمد العويس.

وتعاقد الهلال مع 6 لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية وهم سعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي من اتحاد جدة، محمد العويس من أهلي جدة، عبدالرحمن العبيد لاعب النصر وميتشايل لاعب فلامنغو البرازيلي وإيغالو لاعب الشباب السعودي.

وضمت قائمة الهلال 30 لاعباً يتقدمهم سلمان الفرج الذي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ حالياً تعرض إليها منتصف الشهر الماضي.

وينتظر الهلال الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وإي إس بيراي التاهيتي يوم السادس من فبراير الحالي.

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