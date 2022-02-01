بعد أكثر من 3 آلاف يوم.. رينارد يسقط

تلقى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد خسارته الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم منذ 8 أعوام و5 أشهر عندما سقط المنتخب السعودي أمام مضيفه الياباني يوم الثلاثاء بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وكانت هزيمة رينارد الأخيرة قبل السقوط أمام اليابان في سبتمبر 2013 أي قبل 3071 يوماً، عندما كان مدرباً لمنتخب زامبيا أمام غانا في الطريق المؤهل إلى مونديال البرازيل 2014.

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وعاد رينارد في محاولة أخرى إلى الوصول للمونديال الروسي، وتولى تدريب منتخب المغرب الذي خاض معه 6 مباريات في التصفيات حقق الفوز في نصفها وتعادل في النصف الآخر، ووصل إلى موسكو بشباك نظيفة في التصفيات.

وانتقل رينارد إلى تدريب المنتخب السعودي صيف 2019، وقاده في 16 مباراة في التصفيات الأولية والنهائية، فاز في 12 منها وتعادل في ثلاث مباريات قبل تلقي الخسارة الأولى يوم الثلاثاء أمام اليابان بهدفين دون رد.

