روسو ورومارينيو يفوزان بأفضلية شهر يناير

فاز الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو مدرب النصر والبرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة بجائزتي أفضل مدرب ولاعب لشهر يناير في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت رابطة دوري المحترفين إلى أن الجائزة تشمل الجولات من 14 وحتى 18 من مسابقة الدوري، إذ تم دمج الجولتين الأوليين في ديسمبر مع شهر يناير الماضي.
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وقاد روسو النصر إلى تحقيق العلامة الكاملة، إذ تغلب على الحزم والفتح وضمك والفيصلي والتعاون وسجل رومارينيو 3 أهداف في تلك الفترة، في شباك الفيحاء والرائد والفيصلي
وفاز الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء بجائزة أفضل حارس ومتعب الحربي ظهير الشباب بجائزة أفضل لاعب واعد.
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