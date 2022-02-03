أيمن الرفاعي: "الانضباط" لم تتدرج في عقوبة اتحاد جدة

يرى أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن اللجنة لم تتدرج في معاقبة اتحاد جدة بحرمانه من جماهيره في أول مباراة يستضيفها على أرضه.

وعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق اتحاد جدة بحرمانه من حضور الجماهير في مباراته المقررة أمام النصر منتصف الشهر الجاري، بعد مخالفة جماهيره في مباراة الفيصلي الدورية.

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وقال الرفاعي في حديثه لبرنامج "في المرمى": أرى أن اللجنة لم تتدرج في العقوبة، ولا أعتقد أن تصرف الجمهور يصل إلى مرحلة يجبرها على اتخاذ هذا القرار، هي أصابت في تطبيق النص، لكنها أخطأت في التقدير.