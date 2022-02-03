.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أيمن الرفاعي: "الانضباط" لم تتدرج في عقوبة اتحاد جدة

  • الخط

أيمن الرفاعي: "الانضباط" لم تتدرج في عقوبة اتحاد جدة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

يرى أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن اللجنة لم تتدرج في معاقبة اتحاد جدة بحرمانه من جماهيره في أول مباراة يستضيفها على أرضه.

وعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق اتحاد جدة بحرمانه من حضور الجماهير في مباراته المقررة أمام النصر منتصف الشهر الجاري، بعد مخالفة جماهيره في مباراة الفيصلي الدورية.

وقال الرفاعي في حديثه لبرنامج "في المرمى": أرى أن اللجنة لم تتدرج في العقوبة، ولا أعتقد أن تصرف الجمهور يصل إلى مرحلة يجبرها على اتخاذ هذا القرار، هي أصابت في تطبيق النص، لكنها أخطأت في التقدير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف تمكن العملاق الصيني "تيك توك" من الانتشار عالميا كيف تمكن العملاق الصيني "تيك توك" من الانتشار عالميا
اكتشف المزيد