مدرب المغرب: طلب حمدالله مرفوض.. وسلوكه غير جيد

أكد وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب أنه لن يستدعي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة إلى القائمة الدولية مستقبلاً، مشيراً إلى أن الأخير طلب ضمانات معينة يرفضها المدرب البوسني، وأن سلوك اللاعب يؤثر سلبياً على المجموعة.

وأعلن عبدالرزاق حمدالله اعتزاله الدولي في 2019 عبر منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام" بعد خروجه من قائمة المنتخب المغربي المشارك آنذاك في كأس أمم إفريقيا 2019.

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وقال المدرب البوسني في مؤتمر صحفي يوم الخميس للحديث عن خروج المنتخب المغربي من بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية: ليس هناك مكان لحمدالله في المنتخب الحالي، تحدثت معه في فترة سابقة وطلب مني أن أضمن له مكانة أساسية في التشكيلة وهذا أمر مرفوض ولن أقبله، فنحن نعطي كل لاعب فرصة لإثبات مكانته في القائمة وليس من المنطقي أن يطلب لاعب مهما كان اسمه أو النادي الذي ينشط به أن يطلب مثل هذا الطلب.

وأضاف: أنا شخصياً لا أحتاج إلى حمدالله لأنه لا يملك مكاناً في القائمة نظراً لوجود لاعبين أفضل منه مثل أيوب الكعبي ويوسف النصيري، وبالإضافة إلى ذلك عبدالرزاق سلوكه غير جيد ويؤثر سلبياً على المجموعة بشهادة مجموعة من زملائه في المنتخب.

وخاض حمدالله، المنتقل إلى اتحاد جدة أواخر العام الماضي، 16 مباراة دولية مع "أسود الأطلس" سجل خلالها 6 أهداف.