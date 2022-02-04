الشباب يسعى للعودة إلى الانتصارات.. والأهلي يواجه التعاون

يحل نادي الشباب ضيفا ثقيلا على الحزم في أولى مواجهات الجولة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين فيما يسعى الأهلي إلى تحسين مركزه والابتعاد عن مناطق الهبوط في مواجهة صعبة أمام التعاون.

وعلى ملعب نادي الحزم في الرس يستضيف أصحاب الأرض نادي الشباب الذي يحاول الاقتراب من فرق المقدمة وفي أول مباراة دون مهاجمه الهداف النيجيري المنتقل حديثا إلى الهلال، إذ يقع الشباب "34 نقطة" في المركز الثالث بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يحاول الحزم الابتعاد عن مراكز الهبوط لاحتلاله المركز الأخير بـ14 نقطة وفارق نقطتين عن الفيصلي والباطن.

مادة اعلانية

ودعم الشباب صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بالمهاجم الكاميروني جون ماري والمدافع البرازيلي ياغو سانتوس بدلا من التشيلي إيغور ليشنوفسكي واستعار الأرجنتيني لوسيانو فييتو من الهلال.

وسيحاول الأهلي تجاوز عقبة ضيفه التعاون على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، إذ يحتل النادي الغربي المركز التاسع بـ20 نقطة وفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط بينما يسعى التعاون إلى الابتعاد عن مؤخرة الترتيب لوقوعه في المركز الثالث عشر بـ17 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله في القصيم يواجه الرائد نادي الاتفاق بهدف الاقتراب من فرق المقدمة وفي حوزته 24 نقطة في المركز الثامن فيما سيسعى الضيوف إلى الابتعاد عن مراكز الهبوط وفي رصيد النادي الشرقي 19 نقطة في المركز العاشر.

وسيواصل نادي الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية محاولة الصعود في سلم الترتيب عندما يستضيف نادي ضمك، ويملك الفيصلي 16 نقطة من 17 مباراة في المركز قبل الأخير فيما يقع ضمك خامسا بفارق نقطة عن الهلال رابع الترتيب.