الهلال يسعى لاستمرار تفوقه على الأندية الإماراتية

يسعى نادي الهلال إلى استمرار تفوقه في المواجهات المباشرة أمام الأندية الإماراتية عندما يحل ضيفاَ على الجزيرة الإماراتي في مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.

ويلعب الهلال مباراة ربع النهائي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا الأخيرة فيما سيحاول الجزيرة تكرار أفضل إنجازاته في البطولة بالوصول إلى نصف النهائي في نسخة 2017، إذ ستقام المباراة على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

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وواجه الهلال الأندية الإماراتية في بطولات دوري أبطال آسيا 37 مواجهة حقق الانتصار في 17 منها و تعادل في 12 وخسر 8.

وتعود أولى مواجهات الهلال مع الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا عندما واجه العين في نسخة 2003 وحينها خسر بهدف دون رد جاء عن طريق غريب حارب.

وفي نسخة 2004 تعادل الهلال مع الشارقة سلباً قبل أن يخسر إياباً بخماسية لهدفين في دور المجموعات، قبل أن يخسر أمام العين في نسخة 2006 ويحقق فوزه الأول على الأندية الإماراتية في الإياب بهدفين لهدف. وفي ربع نهائي 2007 تعادل الهلال مع الوحدة الإماراتي ذهابا دون أهداف وإيابا بهدف لمثله. وفي نسخة 2009 هزم الهلال نظيره الأهلي ذهاب وإيابا في دور المجموعات قبل أن يواجه الخصم نفسه في النسخة اللاحقة ويتعادل ذهابا ويهزمه إيابا في الدور نفسه.

وفي عامي 2011 و2012 واجه الهلال أندية الجزيرة والشباب وبني ياس وحقق خلالها 4 انتصارات وتعادلا وحيدا، قبل أن يواجه العين في 2013 ويفوز مباراة ويخسر الأخرى قبل أن يواجه في نسخة 2014 ناديي الأهلي والعين وحينها تعادل مع الأول في مباراتي دور المجموعات قبل أن يهزم الآخر في نصف النهائي بثلاثية نظيفة ويخسر إيابا بهدفين لهدف.

وعاد الهلال لمواجهة الأهلي في 2015 وحينها تعادل معه ذهابا وخسر إيابا ليواجه الجزيرة في النسخة التالية وتنتهي المواجهتان بتعادل وفوز فيما تعادل مع الوحدة في ذهاب نسخة 2017 وفاز إيابا. ليعود ويواجه العين في النسخة نفسها ويتعادل سلبا ذهابا ويفوز إيابا. ومنذ نسخة 2018 حتى النسخة الماضية لعب الهلال 4 مواجهات أمام العين و3 أمام شباب الأهلي، خسر اثنتين وفاز في 4 وتعادل في واحدة.