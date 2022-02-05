.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جارديم: سنُظهر أننا الأفضل في القارة أمام الجزيرة

  • الخط
المدرب البرتغالي

جارديم: سنُظهر أننا الأفضل في القارة أمام الجزيرة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب نادي الهلال أن هدف الفريق الوصول إلى الأدوار المتقدمة مضيفا بأن امتلاك حارسين يعدان الأفضل محليا يساعد على نظافة الشباك.

وكشف جارديم خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: نخوض غدا مباراة هامة ونواجه منافسا قدم أداء جيدا وهدفنا تجاوز هذه المباراة والوصول إلى أدوار متقدمة.

وأضاف: نحن الفريق الأفضل في قارة آسيا وسنظهر في هذه البطولة لماذا كنا أبطال القارة، شاهدنا الجزيرة في أولى مبارياته وهو فريق يملك إمكانات فنية جيدة ونسعى إلى كسب المباراة وتعمل إدارة النادي بشكل متميز لجلب اللاعبين.

واختتم: نفخر بأننا نملك حارسين يعدان الأفضل في السعودية وهذا يعطينا الأفضلية في الحفاظ على نظافة شباكنا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجمهوريون يحذرون إدارة بايدن من تقديم تنازلات لإيران الجمهوريون يحذرون إدارة بايدن من تقديم تنازلات لإيران
اكتشف المزيد