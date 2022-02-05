جارديم: سنُظهر أننا الأفضل في القارة أمام الجزيرة

أكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب نادي الهلال أن هدف الفريق الوصول إلى الأدوار المتقدمة مضيفا بأن امتلاك حارسين يعدان الأفضل محليا يساعد على نظافة الشباك.
وكشف جارديم خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: نخوض غدا مباراة هامة ونواجه منافسا قدم أداء جيدا وهدفنا تجاوز هذه المباراة والوصول إلى أدوار متقدمة.
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وأضاف: نحن الفريق الأفضل في قارة آسيا وسنظهر في هذه البطولة لماذا كنا أبطال القارة، شاهدنا الجزيرة في أولى مبارياته وهو فريق يملك إمكانات فنية جيدة ونسعى إلى كسب المباراة وتعمل إدارة النادي بشكل متميز لجلب اللاعبين.
واختتم: نفخر بأننا نملك حارسين يعدان الأفضل في السعودية وهذا يعطينا الأفضلية في الحفاظ على نظافة شباكنا.
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