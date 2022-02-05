8 لاعبين يغيبون عن الهلال قبل الجزيرة

اختلفت أسماء لاعبي نادي الهلال منذ آخر مواجهة خاضها الفريق في كأس العالم للأندية 2019 عندما واجه مونتيري المكسيكي قبل 777 يوما.

ويواجه الهلال نادي الجزيرة الإماراتي في أول مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية 2022 أملا في مواجهة تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي البطولة الكبرى.

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وكانت أولى مشاركات الهلال في كأس العالم للأندية قبل 3 أعوام بعد فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايمندز الياباني عندما واجه الترجي التونسي وهزمه بهدف دون رد قبل أن يصطدم بفلامنغو البرازيلي في نصف النهائي ويخسر بثلاثة أهداف لهدف ليلعب بعدها مباراة المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي ويخسرها بركلات الترجيح.

ويغيب عن صفوف الهلال منذ آخر مواجهة عالمية خاضها الفريق العاصمي 8 لاعبين جميعهم رحلوا عن صفوفه في الأعوام الثلاث الأخيرة.

وفي تلك المواجهة بين الفريقين، دخل الهلال وهو يعول على مهاجمه السوري عمر خربين الذي بات لاعباً لنادي الوحدة الإماراتي وإلى جانبه الإيطالي سيباستيان جوفينكو الذي أصبح لاعباً حراً والبرازيلي كارلوس إدواردو المنتقل حديثا إلى أهلي جدة والذي لعب في فترة سابقة لشباب الأهلي الإماراتي.

وشهدت الدكة وجود الفرنسي بافتمبي غوميز الذي ودعه الفريق مؤخراً بالإضافة إلى محمد الشلهوب المعتزل في عام 2020 ونواف العابد وهتان باهبري المنتقلان إلى نادي الشباب فيما ذهب حسن كادش إلى التعاون وعبدالله الحافظ إلى الاتحاد.

وغيبت الإصابة قائد الفريق سلمان الفرج عن بطولة 2019 فيما شهدت وجود عبدالله عطيف الغائب عن النسخة الحالية من البطولة بسبب الإصابة.

