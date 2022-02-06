الاتحاد يواجه أبها للابتعاد بالصدارة.. والنصر لاستعادة "الثاني"

يواجه اتحاد جدة يوم الأحد مضيفه أبها في الجولة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أملاً في تحقيق فوزه التاسع توالياً للمرة الأولى في تاريخه والابتعاد بالصدارة فيما سيستضيف النصر نادي الطائي للاقتراب من المتصدر.

وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يستضيف أصحاب الأرض نادي الاتحاد لمواصلة الانتصارات بعد فوزين ماضيين على الاتفاق والباطن جعلت في حوزتهم 25 نقطة في المركز السابع، بينما سيسعى النادي الغربي متصدر جدول الترتيب "41 نقطة" للوصول إلى الفوز التاسع توالياً للمرة الأولى في تاريخه والابتعاد عن ملاحقه النصر قبل مواجهتهما الجولة القادمة.

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وسيغيب عن الاتحاد في اللقاء المدافع المصري أحمد حجازي بعد إصابته بالعضلة الضامة في كأس أفريقيا والبرازيلي إيغور كورونادو الذي يواصل برنامجه التأهيلي بعد إصابته الأخيرة فيما سيكون البرتغالي أندري أندري صفقة الفريق الجديدة ضمن القائمة بعد انضمامه خلفاً للمغربي كريم الأحمدي الذي ودعه الفريق في وقت سابق بعد تعرضه لإصابة على مستوى مشط القدم بالإضافة إلى الصفقة الجديدة مدالله العليان.

وعلى ملعب مرسول بارك يدخل النصر بمعنويات مرتفعة بعد فوزه 6 مباريات متتالية واقترابه من الصدارة بفارق 6 نقاط، إذ يواجه الطائي الذي تغلب عليه ذهاباً في آخر مباريات المدرب البرازيلي المؤقت مارسيلو سالازار.

وسيدخل النصر اللقاء بهدف استعادة المركز الثاني الذي احتله الشباب مؤقتاً بعد فوزه على نادي الحزم يوم السبت.

ومنذ قدوم المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو في ديسمبر الماضي لعب الفريق 6 مباريات فاز فيها جميعها وحافظ على نظافة الشباك في 5 مواجهات منها.

وسيكون الأوروغوياني جوناثان رودريغيز الاسم الجديد الوحيد في قائمة النادي الأصفر بعدما تعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وعلى ملعب نادي الفتح سيخوض أصحاب الأرض مواجهة أمام الباطن سيسعى فيها الفريقان إلى الابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث يملك الفتح 18 نقطة من 17 مباراة في المركز الثاني عشر بينما يقع الباطن في المركز الرابع عشر وفي رصيده 16 نقطة.