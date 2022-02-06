بسداسية.. الهلال يهزم الجزيرة ويضرب موعداً مع تشيلسي

تأهل الهلال السعودي للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الإمارات بعدما حقق فوزا كبيرا 6 - 1 على الجزيرة الإماراتي يوم الأحد في الدور الثاني للمسابقة.

وبادر الجزيرة الذي يشارك في البطولة، ممثلا عن البلد المضيف، عقب تتويجه بلقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، بالتسجيل عن طريق المالي عبدواللاي ديابي في الدقيقة 14. وأدرك النيجيري أوديون إيغالو التعادل للهلال في الدقيقة 36، قبل أن يحرز البرازيلي ماثيو بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 40.

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وفي الشوط الثاني، واصل الهلال إحكام قبضته على اللقاء، ليحرز محمد كنو وسالم الدوسري الهدفين الثالث والرابع للفريق الأزرق في الدقيقتين 57 و77 على الترتيب.

وأضاف المالي موسى ماريغا الهدف الخامس للهلال في الدقيقة 88، فيما سجل أندري كاريو الهدف السادس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار، ضرب الهلال، الذي يلعب في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، موعدا ناريا مع تشيلسي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بالدور قبل النهائي للمونديال يوم الأربعاء المقبل.