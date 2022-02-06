تاليسكا يعيد إلى الأذهان أهداف ماني وسواريز

سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر هدفا بطريقة رائعة أعلن فيها تقدم فريقه على الطائي بثلاثية نظيفة قبل نهاية الشوط الأول ضمن مباريات الجولة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
واستغل البرازيلي تاليسكا ارتداد الكرة من الدفاع ليقوم بتسديدها بكعب قدمه اليسرى ويسكنها يسار حارس مرمى نادي الطائي بدر العنزي.
وأعاد تاليسكا للأذهان هدفا سجله السنغالي ساديو ماني بقميص ليفربول الإنجليزي عندما سجل هدف فريقه الثاني أمام واتفورد عندما انتهى اللقاء بخماسية نظيفة في إياب موسم 2018-2019. كما سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو مع ليفربول هدفا بالكعب في مرمى شروزبيري تاون ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي.
ولا ينسى المشجعون هدفا يعد من الأجمل بتسديدة من كعب القدم جاء عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز عندما كان لاعبا لبرشلونة ويحنها سجل هدفا بكعب قدمه واضعا الكرة في الزاوية الأخرى بقوة في مرمى ريال مايوركا قبل موسمين.
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