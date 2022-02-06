سداسية الهلال.. "الأكبر" في تاريخ كأس العالم للأندية

حقق نادي الهلال السعودي رقماً قياسياً يوم الأحد بعد فوزه الكبير على نادي الجزيرة الإماراتي بسداسية لهدف وحيد ليصبح أكبر فوز في تاريخ البطولة العالمية.

وفاز الهلال في مباراة الدور الثاني على الجزيرة الإماراتي 1 – 6 بعدما كان متأخرا بهدف سجله عبدوللاي ديابي قبل أن يسجل النيجيري أوديون إيغالو والبرازيلي ماثيوس بيريرا ومحمد كنو وسالم الدوسري والمالي موسى ماريغا والبيروفي أندريه كاريو.

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وفوز الهلال بسداسية مقابل هدف واحد هو الأكبر في تاريخ البطولة كفارق أهداف بين الطرفين منذ انطلاق النسخة الأولى من البطولة الكبرى قبل 22 عاما.

وتعد مباراة السد القطري والترجي التونسي في نسخة 2019 ثاني أكثر مباراة شهدت فارق أهداف كبير إذ فاز فيها النادي الأفريقي بنتيجة 6 – 2. وفي نسخة 2013، حقق مونتيري المكسيكي فوزاً كبيراً على الأهلي المصري بخمسة أهداف لهدف وحيد.

واستطاع برشلونة الإسباني الفوز برباعيتين نظيفتين خلال نسخة 2011، هزم في المواجهة الأولى السد القطري وفي الثانية سانتوس البرازيلي.

وسبق لريال مدريد الفوز بفارق أربعة أهداف عندما هزم كروز أزول المكسيكي 4 – 0 في نسخة 2014 كما سبق لبرشلونة الإسباني تجاوز كلوب أميركا المكسيكي بالنتيجة نفسها في 2006 وهي ذات النتيجة التي تغلب فيها ريفربليت الأرجنتيني على كاشيما أنتلرز الياباني في 2018.