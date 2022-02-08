هجوم الهلال أمام تشيلسي.. 3 أهداف و4 انتصارات

احتفل مهاجمو الهلال بالفوز على تشيلسي في 4 مناسبات في مختلف المنافسات التي شاركوا فيها قبل ارتداء قميص الفريق السعودي، فيما سجل البرازيلي ماثيوس بيريرا هدفين في شباك النادي الحائز على بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، تشيلسي اللندني في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء، عقب تجاوزه الجزيرة الإماراتي في الدور السابق 6-1.

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ويملك الهلال 4 لاعبين في هجومه سبق لهم مواجهة تشيلسي وهم النيجيري إودوين إيغالو والبرازيلي ماثيوس بيريرا والمالي موسى ماريغا والبيروفي أندري كاريو.



ولعب النيجيري إيغالو 6 مباريات أمام تشيلسي، أربع منها بقميص واتفورد عندما سجل هدفاً في شباك النادي الأزرق في مباراة تعادل فيها الفريقان 2-2 موسم 2015-2016، قبل أن يتعادلا مجدداً في الإياب بلا أهداف، وفي الموسم اللاحق فاز تشيلسي 2-1 وفي مسابقة الكأس فاز تشيلسي 3-0، وبعد عودته إلى إنجلترا ليرتدي قميص مانشستر يونايتد فاز مرة واحدة 2-0 ، وخسر في نصف نهائي الكأس 3-1.



ولم يخسر البرازيلي بيريرا أمام تشيلسي مطلقاً، إذ تعادل الفريقان الموسم الماضي 3-3 وصنع خلالها ماثيوس هدفاً، وفي المباراة الثانية كان البطل بتسجيله هدفين وصناعته مثلهما في الفوز العريض لوست بروميتش ألبيون 5-2.

وفاز البيروفي كاريو مرة واحدة على تشيلسي كانت بقميص واتفورد، الفريق الذي لعب له معاراً في موسم 2017-2018، بينما خسر في لقاء ذهاب ذلك الموسم 4-2.



وخسر كاريو مرتين أمام تشيلسي بقميص سبورتينغ لشبونة البرتغالي، 1-0 و3-1 عندما اجتمعا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2014-2015.

وفي الموسم الماضي وتحديداً بدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، خاض موسى ماريغا مباراتين أمام تشيلسي، خسر الأولى بهدفين دون رد، وفاز إياباً 1-0.

