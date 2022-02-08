هل يفك الهلال عقدة الآسيويين أمام أبطال أوروبا؟

لم يستطع الآسيويون الفوز على الأندية الأوروبية في بطولة كأس العالم للأندية، إذ انتهت المباريات العشر التي جمعت الطرفين بفوز القادمين من القارة العجوز، وذلك قبل المباراة رقم 11 التي ستجمع تشيلسي اللندني بالهلال السعودي.

ويلتقي تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا مع الهلال بطل دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء في نصف نهائي النسخة الحالية بكأس العالم للأندية، إذ يمني الفريق السعودي نفسه بأن يكون أول فريق آسيوي يتغلب على الأوروبيين.

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وكان النصر، غريم الهلال التقليدي، أول فريق آسيوي لاقى الأوروبيين وذلك عندما لعب مع ريال مدريد الإسباني في نسخة 2000، وانتهت 3-1 لمصلحة العملاق الإسباني بفضل أهداف راؤول وأنيلكا وسافيو مقابل هدف لفهد الهريفي.



وتكفل الهولندي كلارينس سيدورف بتسجيل هدف ميلان على أوراوا ريد دايموندز الياباني في نسخة 2007، ليفوز الفريق الإيطالي بالمباراة، بينما سجل مانشستر يونايتد خمسة أهداف في مرمى غامبا أوساكا بالنسخة اللاحقة عبر فيديتش، رونالدو، روني" هدفين" وفليتشر مقابل 3 أهداف سجلها يامازاكي وإندو وهاشيموتو.

وفاز إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد على سيونغنام إلتشوا بطل دوري أبطال آسيا في نسخة 2010 عن طريق أهداف ديان ستانكوفيتش وخافيير زانيتي ودييغو ميليتو.

وانتهت مغامرة السد القطري في نصف نهائي 2011 عندما خسر أمام برشلونة الإسباني 4-0 بأهداف أدريانو وسيدو كيتا والبرازيلي ماكسويل.



وواصل بايرن ميونخ في نسخة 2013 التي احتضنها المغرب تفوق الأوروبيين على الآسيويين عندما فاز على غوانزو إيفرغراند بأهداف فرانك ريبيري وماريو غونزه وماريو مانزوكيتش، وبعد عامين سقط غوانزو مجدداً في نصف النهائي أمام برشلونة الإسباني بذات النتيجة عبر "هاتريك" شهير للأورغوياني لويس سواريز.



وواجه كاشيما ريسول الياباني ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لنسخة 2016، لكنه خسر بنتيجة 4-2 إذ سجل للأبيض القادم من أوروبا كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو "هاتريك" مقابل هدفين لشيباساكي.

وتجاوز ريال مدريد الجزيرة الإماراتي بصعوبة بالغة في نصف نهائي نسخة 2017 بعدما ظل متأخراً حتى الدقائق الأخيرة بهدف، ليقلب كريستيانو رونالدو وغاريث بيل الطاولة لمصلحة أصحاب الأرض.



وخسر العين الإماراتي نهائي نسخة 2018 أمام ريال مدريد 4-1 سجلها سيرجيو راموس وماركوس يورينتي ولوكا مودريتش وهدف ليحيى نادر في مرماه، مقابل هدف للياباني شيوتاني.