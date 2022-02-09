"الغارديان": هدف لوكاكو "صدفة".. وكيبا أنقذ تشيلسي

وصفت صحيفة "الغارديان" الشهيرة هدف البلجيكي روميلو لوكاكو في مرمى الهلال السعودي بالصدفة، إذ تأهل على إثره تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء.

وتغلب تشيلسي على الهلال بفضل هدف من المهاجم البلجيكي قبيل نهاية الشوط الأول، وتأهل لملاقاة بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

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وقالت "الغارديان" في معرض حديثها عن المباراة: كان متوقعاً قبل بداية المواجهة أن يجتاز تشيلسي نظيره الهلال بكل سهولة، لكن الواقع كان مغايراً لذلك تماماً، إذ عانى "البلوز" كثيراً في المباراة، وحتى الهدف الذي سجله لوكاكو كان "صدفة" بعدما ارتدت الكرة من ياسر الشهراني ولعبها لوكاكو في شباك الفريق الخصم.



وواصلت: في الشوط الثاني أنقذ الحارس الإسباني كيبا فريقه من هجمات هلالية لم تتوقف، أبرزها تسديدة رائعة للغاية من محمد كنو لكن حارس مرمى تشيلسي أبعدها.



وفي المقابل قالت صحيفة "دايلي ميل" أن تشيلسي اختفى تماماً في الشوط الثاني واستلم الهلال الذي يدربه البرتغالي ليوناردو جارديم زمام الأمور، وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل في أكثر من مناسبة.

وزادت: كيبا كان نجم اللقاء من جانب تشيلسي، تصديه لكرة موسى ماريغا وبعد ذلك تسديدة كنو الهائلة، ما جعل فريقه يبلغ نهائي كأس العالم للأندية.