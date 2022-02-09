"سوفا سكور" : كنو أفضل لاعبي الهلال في مباراة تشيلسي

اختار موقع "سوفا سكور" المختص بتقييم أداء اللاعبين، محمد كنو لاعب الهلال السعودي كأفضل لاعبي فريقه في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي الإنجليزي والتي كسبها الأخير يوم الأربعاء بهدف دون رد.

وتأهل تشيلسي بفضل هدف روميلو لوكاكو في الشوط الأول، إلى المباراة النهائية التي سيواجه خلالها بالميراس البرازيلي، بينما سيتنافس الهلال السعودي مع الأهلي المصري على الميدالية البرونزية.

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وحصل كنو على تقييم 7.5 بعدما لعب المباراة كاملة، لمس خلالها الكرة 70 مرة، وقدم 46 تمريرة صحيحة من أصل 51 بدقة تمرير بلغت 90%.



ولعب كنو كرة عرضية واحدة خلال المباراة لم تكن ناجحة، لكن نجاحه في الكرات الطويلة كان مذهلاً بنسبة 100%، إذ لعب 9 كرات طويلة جميعها صحيحة.

وسدد محمد (27 عاماً) كرة واحدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الإسباني كيبا بصعوبة، وحاول المراوغة مرتين نجح في واحدة منهما، كما كسب 5 من 9 التحامات أرضية، والتحام في الهواء مرة واحدة نجح خلالها، بينما فقد الكرة 8 مرات وارتكب خطأ واحداً.

وعلى الجانب الدفاعي تألق كنو بشكل ملحوظ، إذ خلص 3 كرات، وتصدى لكرة واحدة، كما قطع الكرة 4 مرات.

