أندري الاتحاد يواجه صديقه أبوبكر.. ويصطدم مجدداً بتاليسكا

سيتجدد اللقاء بين البرتغالي أندري فليبي وصديقه الكاميروني فينسنت أبوبكر، عندما يلتقيان في مواجهة جديدة بقميصي اتحاد جدة والنصر، ضمن الجولة العشرين من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء الجمعة، المواجهة التي تجمع متصدر الترتيب فريق الاتحاد "44 نقطة مع مباراة مؤجلة" ضد النصر صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 19 مباراة.

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ويملك لاعب خط الوسط البرتغالي العديد من الذكريات السابقة مع الكاميروني، حيث تزاملا لفترة طويلة بقميص بورتو، بعدما لعبا 46 مباراة سويا في المنافسات المحلية بالبرتغال إضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

ولطالما عرف فينسنت أبوبكر "30 عاما" طريق الشباك عندما كان يلعب بجانب أندري "32 عاما"، الذي انتقل إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الشتوية بديلا للقائد المغربي كريم الأحمدي الذي أبعده الإصابة عن الفريق.

وسجل أبوبكر 28 هدفا وصنع 8 أهداف لبورتو عندما لعب بجانب أندري فليبي الذي أحرز بدوره 6 أهداف وصنع 7 أيضا.

وخلال 2434 دقيقة لعب مع بعضهما البعض، فاز بورتو في 30 لقاء، وتعادل 7 مرات، مقابل 9 هزائم، وتوجا سويا بلقب الدوري البرتغالي في 2017-2018.

وستكون قمة الاتحاد والنصر التي ستلعب خلف الأبواب المغلقة بسبب العقوبة الانضباطية المفروضة على الاتحاد بعد تجاوزات جماهيره في مباريات سابقة، المباراة الثالثة لأندري فليبي وأبوبكر ضد بعضهما البعض، حيث سبق وتواجها في الدوري البرتغالي مرتين، عندما كان يلعب لاعب اتحاد جدة في صفوف فيتوريا غيماريش، الأولى انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الرابعة لموسم 2014-2015، صنع أندري هدف التعادل لفريقه، والثانية في موسم 2018-2019 ضمن الأسبوع الثالث للدوري، حينها أندري على فريقه السابق بورتو بنتيجة 3-2 بعد عودته إلى فيتوريا غيماريش، ووضع لاعب الوسط بصمته بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 63، وهو الهدف الذي مكن فريقه من قلب الهزيمة من 2-0 إلى فوز 3-2.

وسيتعين على أندري فليبي فك الشراكة مع أندرسون تاليسكا، نجم وهداف نادي النصر، عندما يتواجهان في مباراة خامسة ضد بعضهما البعض، بعد 4 مباريات جمعتهما في الدوري البرتغالي ودوري أبطال أوروبا.

وتفوق البرازيلي تاليسكا في اللقاء الأول الذي جمعه ضد أندري، بثلاثية نظيفة لصالح بنفيكا ضد فيتوريا غيماريش، ضمن الأسبوع الـ 16 بالدوري البرتغالي في موسم 2014-2015، قبل أن يتمكن أندري من الفوز في الموسم التالي بالجولة الخامسة بعد انتقاله إلى بورتو، وذلك بهدف دون مقابل على بنفيكا، وسجل الاعب البرتغالي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86.

وكرر أندري تفوقه على تاليسكا في المباراة الثانية في ذات الموسم بنتيجة 2-1 لمصلحة بورتو على بنفيكا، لكن المواجهة الرابعة شهدت تفوق تاليسكا بثلاثة أهداف لهدف، بعدما انتقل هداف النصر إلى بشكتاش التركي، الذي واجه بورتو في مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2017-2018، ووضع البرازيلي تاليسكا بصمته بالهدف الأول لمصلحة الفريق التركي.

يشار إلى أن أندري فليبي حصل على 3 بطاقات صفراء في مبارياته الأربعة أمام تاليسكا.

وسيتواجه اللاعبان مجددا بعد أكثر من 4 سنوات على آخر مباراة تواجدا فيها سويا، وعلى بعد 7 ألاف كلم ما بين ملعب الدراغاو في بورتو البرتغالية واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الذي يحتضن قمة الأسبوع الـ 20 في الدوري السعودي.