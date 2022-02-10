اختبار صعب للشباب أمام ضمك في الدوري السعودي

تفتتح المرحلة العشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس، بمواجهة بين الشباب الثالث (37 نقطة) وضمك مفاجأة الموسم وصاحب المركز الخامس (30 نقطة) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويسعى الشباب إلى مواصلة صحوته عقب فوزه على الحزم بعد ثلاثة تعادلات متتالية كلفته المركز خسارة المركز الثاني، وبالتالي فهو يتطلع إلى تجاوز عقبة ضمك وإضافة ثلاث نقاط جديدة على امل استعادته في حال تعثر النصر امام اتحاد جدة.

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ويدخل الشباب المباراة بصفوف مكتملة بعد تعافي مدافعه أحمد شراحيلي.

في المقابل تراجعت نتائج ضمك في الفترة الأخيرة، ولم يحقق سوى فوز وحيد في مبارياته السبع الأخيرة مقابل التعادل ثلاث مرات ومثلها هزائم كان آخرها أمام الفيصلي.

ويأمل ضمك في استعادة مستوياته ونتائجه الإيجابية والتقدم في الترتيب، خصوصاً وأن صفوفه ستشهد عودة قائده الجزائري فاروق شافعي وعبد العزيز مجرشي إلى جانب الظهور الأول للإسباني خوسيه فيار.

ويلعب الخميس أيضا الفيحاء مع جاره الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.