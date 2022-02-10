الاتحاد أمام النصر في جدة.. الفوز يغيب منذ 11 عاماً

لم يعرف اتحاد جدة الفوز على النصر في أرضه بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين لمدة 11 عاماً وتحديداً في مايو 2011، إذ خاض 10 مباريات تعادل في أربع منها مقابل الخسارة ست مرات.

ويلتقي اتحاد جدة متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع وصيفه النصر في مباراة ضمن الجولة 20، إذ يتقدم الأول بست نقاط على ملاحقه مع بقاء مباراة مؤجلة للاتحاد أمام الهلال.

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وكان فوز الاتحاد الأخير على النصر في ميدان الأول قد جاء في مايو 2011، عندما فاز على ضيفه القادم من الرياض 5-2 بثنائية للجزائري عبدالملك زيايه ومثلها لمحمد الراشد وهدف خامس للبرتغالي باولو جورج، فيما سجل هدفي النصر خالد الزيلعي وأحمد الدوخي.

وبعد تلك المباراة لم يستطع الاتحاد الفوز في ميدانه على النصر، إذ انتهت المباراة التي جمعتهما في جدة موسم 2011-2012 بالتعادل 1-1 عن طريق أندوما للاتحاد وفينيسوس ريتشي للنصر.

وتعادل الفريقان في مباراة موسم 2012-2013 عن طريق هدف لمحمد نور وآخر لمحمد السهلاوي.

وفاز النصر 3-0 على الاتحاد موسم 2013-2014 في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بثنائية محمد السهلاوي وهدف يحيى الشهري، وفي الموسم اللاحق قلب الأصفر القادم من الرياض خسارته بهدف عبدالرحمن الغامدي آخر 12 دقيقة إلى فوز 3-1 بثنائية أحمد الفريدي وهدف لأدريان ميرزفيسكي.



وواصل النصر تفوقه على الاتحاد في جدة موسم 2015-2016 عندما سجل أكبر نتيجة في تاريخ مباريات الفريقين بدوري المحترفين، حينما هز شباك خصمه خمس مرات دون مقابل عن طريق ثنائية موديبو مايغا وهدف لحسن الراهب وأدريان ميرزفيسكي وسامي النجعي.

وأنهى هدف فيكتور أيالا المبكر مباراة الفريقين موسم 2016-2017 لمصلحة النصر، فيما سجل برونو أوفيني وعبدالمؤمن جابو ومحمد فوزير ثلاثة أهداف للضيوف مقابل هدف اتحادي عن طريق عبدالعزيز العرياني.



وجلبت ثنائية عبدالرزاق حمدالله نقاط مباراة الفريقين في موسم 2018-2019 فيما سجل فهد المولد هدف الاتحاد، وفي إياب موسم 2019-2020 تعادل الفريقان 1-1 عن طريق حمدالله والإيفواري ويلفرد بوني.

وسجل رومارينيو هدفاً في الدقيقة الأخيرة من مباراة الموسم الماضي ليحصل على نقطة التعادل للاتحاد بعدما تقدم خالد الغنام للنصر.