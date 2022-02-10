الشباب يهزم ضمك ويواصل مطاردة الصدارة

واصل الشباب مطاردته لصدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب فوزه على ضيفه ضمك 2 - 1، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 20 من المسابقة.
ورفع الشباب رصيده إلى 40 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر الاتحاد الذي خاض 18 مباراة فقط، فيما تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز الخامس.
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وتقدم الشباب عن طريق لوسيانو فييتو في الدقيقة 14، وأدرك إيمليو زيلايا التعادل لضمك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 55 سجل كارلوس جونيور الهدف الثاني للشباب.
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