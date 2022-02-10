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الفيحاء يتعادل مع الفيصلي سلبياً

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من لقاء الفيحاء والفيصلي

الفيحاء يتعادل مع الفيصلي سلبياً

العربية. نت

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تعادل الفيحاء بدون أهداف مع ضيفه الفيصلي، يوم الخميس، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الأسبوع الـ 20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يتمكن الفريقان من تسجيل أي هدف طيلة زمن المباراة ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.

وانفرد الفيحاء بالمركز السادس برصيد 36 نقطة من 19 مباراة، بينما بات الفيصلي في المركز 11 برصيد 20 نقطة.

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