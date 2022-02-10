كيبا: الهلال خصم صعب.. وكنا واثقين من التأهل

أكد كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى تشيلسي، أن الفريق الإنجليزي تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بصعوبة بعد فوزه على الهلال السعودي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، على أرضية ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال الحارس الإسباني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي اللندني، يوم الخميس: نحن سعداء للغاية، كان هدفنا أن نتواجد في النهائي، يوم السبت، واجهنا خصما صعبا للغاية، وكنا نعلم أننا سنفعل ذلك، لكن المباراة كانت صعبة جدا.

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ولفت الحارس البالغ من العمر "27 عاما" إلى أنهم كلاعبين توقعوا مواجهة صعبة بعد الفوز المثير الذي حققه الهلال بنتيجة 6-1 ضد الجزيرة الإماراتي.

وأردف: أعتقد أننا سيطرنا على جزء كبير من المباراة. صنعنا الكثير من الفرص، لكنهم فريق أبطال أيضًا، لذلك تمكنوا من صناعة الفرص، وأنا سعيد لمساعدة الفريق، سعيد لوجودي هناك في لحظة مهمة ونحن سعداء لأننا ذهبنا إلى النهائي.