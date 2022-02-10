6 نصراويين شهدوا آخر فوز قبل 1148 يوماً.. نصفهم مع الاتحاد

بقي 6 لاعبين فقط ممن شهدوا فوز النصر الأخير على اتحاد جدة قبل 1148 يوماً، نصفهم يرتدون قميص اتحاد جدة حالياً، وذلك قبل المواجهة الهامة التي ستجمع الفريقين المتصدرين يوم الجمعة ضمن الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي النصر مع اتحاد جدة يوم الجمعة بغية تحقيق فوزه الأول على مضيفه منذ يوم 21 ديسمبر 2018، عندما سجل له عبدالرزاق حمدالله هدفين في المواجهة التي انتهت 2-1، فيما بقي 6 لاعبين ممن دافعوا عن ألوانه في تلك المباراة، سيكون ثلاثة منهم يرتدون قميص الاتحاد في المباراة المقبلة.



مادة اعلانية

وبقي من تشكيلة النصر التي فازت في تلك المباراة الحارس وليد عبدالله الذي خرج في تلك المباراة قبل نهايتها ودخل بديله الأسترالي براد جونز، وكذلك المدافع سلطان الغنام والظهير الأيسر حمد آل منصور، الذي خاض تجربة على سبيل الإعارة مع اتحاد جدة الموسم الماضي.

وكانت قائمة النصر تحتوي على 3 اتحاديين حاليين، يتقدمهم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بطل تلك الليلة، والذي انتقل إلى اتحاد جدة منتصف ديسمبر الماضي بعد فسخ عقده مع النصر أواخر نوفمبر من العام الفائت.



وأنهى النصر في صيف 2020 عقدي المدافع عمر هوساوي ومتوسط الميدان عبدالعزيز الجبرين، وانتقل بشكل مجاني إلى النادي الغربي.

وخاض هوساوي 9 مباريات مع اتحاد جدة في الدوري الحالي، بينما لعب متوسط الميدان الدفاعي الجبرين 4 مباريات فقط بواقع 25 دقيقة.

