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أهلي جدة يهزم 9 لاعبين من الفتح

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الفتح الأهلي
من لقاء أهلي جدة والفتح

أهلي جدة يهزم 9 لاعبين من الفتح

الرياض - د ب أ

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فاز الأهلي على الفتح بهدف نظيف سجله كارلوس إدواردو في الدقيقة 85، يوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن الأسبوع الـ 20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من الفتح في الشوط الثاني هما عمار الدحيم "د.66" والبيروفي كويفا "71"، قبل أن يتمكن أهلي جدة من حسم النقاط الثلاث عبر إدواردو.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

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