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اتحاد جدة يمزق شباك النصر ويبتعد بالصدارة

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حمد الله
من لقاء اتحاد جدة والنصر

اتحاد جدة يمزق شباك النصر ويبتعد بالصدارة

الرياض - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

عزز الاتحاد صدارته لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على النصر 3 - صفر في قمة مباريات الجولة العشرين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أبها على الحزم 2 - 1 ، والأهلي على الفتح 1 - 0، يوم الجمعة.

وسجل أهداف الاتحاد روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وعبد العزيز البيشي في الدقيقة 31 وعبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 68.

ورفع الاتحاد، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه الشباب، وتوقف رصيد النصر عند 38 نقطة في المركز الثالث.

وهذا هو الفوز الخامس عشر للاتحاد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السادسة للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في اثنتين.

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