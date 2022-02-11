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التحكيم الرياضي ينفي رفع عقوبة جماهير اتحاد جدة

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صورة سابقة لنادي الاتحاد مع جماهيره

التحكيم الرياضي ينفي رفع عقوبة جماهير اتحاد جدة

العربية. نت

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نفى مركز التحكيم الرياضي السعودي الأخبار الإعلامية التي تحدثت عن رفع عقوبة منع حضور جماهير اتحاد جدة لمباراة الفريق أمام النصر، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وقال المركز في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نوضح بأنه ورد إليه طلب تحكيم وقيد من نادي الاتحاد ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك على قرار لجنة الانضباط والأخلاق.

وأضاف البيان: يفيد المركز بأن المنازعة ما زالت منظورة لديه وأن الفصل فيها سيتم بعد استكمال الإجراءات طبقا لما تقضي به النصوص النظامية الواردة في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

وواصل: ويؤكد المركز عدم صحة ما تم تداوله من تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق لكون هذا الإجراء يخضع لعدة معايير لم تتحقق في الطلب المقدم.

البيان الصحافي
البيان الصحافي
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