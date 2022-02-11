جارديم: سنتعامل مع الأهلي المصري بقوة وشدة

أكد البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الهلال السعودي، أن المباراة أمام الأهلي المصري ستكون صعبة، وشدد على أن الفريق سيلعب بقوة وشدة مع امتلاك الكرة من أجل الحصول على الميدالية البرونزية.

ويستضيف استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء السبت، مواجهة الفريقين في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن كأس العالم للأندية.

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وقال جارديم "47 عاما" في تصريحات، يوم الجمعة، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: نخوض مباراة هامة، وهي هدف بالنسبة إلينا بعد عدم الوصول إلى النهائي، ونحن متأكدون أن الأهلي لديه ذات الهدف الذي نسعى إليه، وهو تحقيق أفضل مركز ممكن بالبطولة.

وأضاف: نحترم المنافس، لكننا دائما ما نحاول أن ندخل كل مباراة بقوة، ونريد أن نلعب بشدة لأن كرة القدم الحديثة تعتمد على ذلك وامتلاك الكرة أيضا، وستكون استراتيجيتنا السيطرة على الكرة طوال مجريات المباراة.