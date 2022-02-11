هدف قاتل يمنح أبها نقاط الحزم

فاز فريق أبها على ضيفه الحزم 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة العشرين من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الحزم بهدف سجله أسامة الخلف في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل أبها هدفين عن طريق فهد الجميعة في الدقيقتين 65 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
مادة اعلانية
ورفع أبها رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر الأخير.
اقرأ أيضاً
-
اختبار صعب للشباب أمام ضمك في الدوري السعوديتفتتح المرحلة العشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس، بمواجهة بين الشباب الثالث (37 نقطة) وضمك مفاجأة الموسم وصاحب المركز الخامس (30 ... رياضة سعودية
-
كم المسافة التي قطعها لاعبو الدوري السعودي في فترة التوقف ؟فيديو الرياضة
-
كيف يتعامل نجوم الدوري السعودي مع فترة التوقف؟فيديو الرياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية