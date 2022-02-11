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هدف قاتل يمنح أبها نقاط الحزم

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أبها الحزم
من لقاء أبها والحزم

هدف قاتل يمنح أبها نقاط الحزم

الرياض - د ب أ

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فاز فريق أبها على ضيفه الحزم 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة العشرين من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الحزم بهدف سجله أسامة الخلف في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل أبها هدفين عن طريق فهد الجميعة في الدقيقتين 65 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أبها رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر الأخير.

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