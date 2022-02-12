مسلي آل معمر: ما حدث أمام اتحاد جدة مهزلة تحكيمية

وصف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام اتحاد جدة بالمهزلة.

وانتصر الاتحاد على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل، مساء الجمعة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الأسبوع الـ 20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

مادة اعلانية

وغرد آل معمر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة، وقال: ما حدث اليوم مهزلة تحكيمية بكل المقاييس. هل كان الـ "فار" يعمل؟

وأضاف متسائلا: لماذا المتضرر دائما واحد والمستفيدون دائما هم من ينافسونه؟ بماذا نفسر هذا التكرار؟

وواصل رئيس النصر:هناك من يصرف مئات الملايين وهناك من يعمل ويتعب وفي النهاية تغيب العدالة وبأحداث غريبة ولا تصدق. من المتسبب في ذلك؟

ورفع الاتحاد، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه الشباب، وتوقف رصيد النصر عند 38 نقطة في المركز الثالث.

