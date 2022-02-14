الهلال يتعاقد مع رامون دياز حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي الهلال يوم الاثنين تعاقدها مع الأرجنتيني رامون دياز مدربا للفريق الأول بعد إقالة سابقه البرتغالي ليوناردو جارديم.

وجاء في بيان نادي الهلال: أنهى مجلس إدارة نادي الهلال إجراءات التوقيع مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز حتى نهاية الموسم الحالي.

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وسبق لدياز قيادة الفريق الاول لنادي الهلال من 2016 حتى 2018 وحينها توج مع الفريق ببطولة الدوري السعودي، بالإضافة إلى كأس الملك 2017، كما حل وصيفا لبطولة دوري أبطال آسيا 2017 عندما واجه أوراو رد دايمندز الياباني.

وخاض دياز 6 تجارب منذ رحيله عن الهلال في السنوات الأربع الماضية مع اتحاد جدة وبيراميدز المصري وليبرتاد أسونسيون الباراغوياني والنصر الإماراتي.