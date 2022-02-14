دياز.. سادس مدرب يعود إلى دكة الهلال

أعاد نادي الهلال مدربه الأرجنتيني السابق، رامون دياز، إلى دكة البدلاء بعد مرور 4 أعوام منذ آخر مرة كان متواجدا بين أسوار أزرق العاصمة.

وأعلن الهلال يوم الاثنين تعاقده مع رامون دياز مدربا للفريق الأول، خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي لم تتخطَّ مدة تدريبه أكثر من 6 أشهر.

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ويعد دياز المدرب السادس الذي يعيده مسيرو النادي العاصمي إلى دكة البدلاء بعد كل من البرازيليين كاندينيو وأوسكار ولازاروني وباكيتا، بالإضافة إلى الروماني الراحل إيلي بلاتشي.

ويترأس كاندينيو قائمة المدربين الذين أعيدوا إلى الهلال فبعد فترته الأولى مع الأزرق في عام 1985 عاد مرة أخرى بين موسمي 1998-1989 وفي عام 2006.

ويعتبر أوسكار أكثر مدرب أعادته إدارات الهلال إلى تدريب الفريق الأول، إذ خاض تجربته الأولى في 1993 وعاد في 1995 قبل أن يبدأ تجربة ثالثة في 1997 وتنتهي مغامراته مع الفريق العاصمي عام 2004.

وقاد الروماني إيلي بلاتشي نادي الهلال في موسم 1997-1998 قبل فترة ثانية في 2000-2001 لتنتهي آخر تجاربه مع الأزرق في عام 2003.

ويقع المدربان البرازيليان سيباستياو لازاروني وباكيتا في قائمة أقل المدربين إعادة إلى النادي، إذ خاض الأول فترتين تعود الأولى في موسم 1992-1993 والأخرى في 1995، فيما قاد مواطنه باكيتا الفريق الأزرق 6 أشهر بين صيف 2004 حتى ديسمبر 2005 قبل أن يعاد لفترة قصيرة لم تتخطَّ شهرين في عام 2007.