ريان إدريس يوقع عقداً احترافياً مع فيسترلو البلجيكي

انضم المهاجم السعودي الشاب، ريان إدريس، إلى فريق فيسترلو ، أحد أندية الدرجة الثانية في بلجيكا، يوم الاثنين بعقد يمتد حتى نهاية الموسم مع أفضلية التمديد لموسم آخر، ليسير اللاعب على خطى والده المهاجم الدولي السابق حمزة، أحد أبرز المهاجمين في كرة القدم السعودية خلال التسعينات والألفية الحالية.

وسيكون ريان (18 عاماً) أحد عناصر فريق فيسترلو تحت 21 عاماً، وهو ضمن برنامج الابتعاث التابع لوزارة الرياضة السعودية والهادف إلى إعداد جيل جديد من المواهب الواعدة.

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وينتمي ريان إلى عائلة رياضية، فوالده حمزة إدريس كان ضمن العناصر التي ساهمت في بلوغ المنتخب السعودي ثمن نهائي كأس العالم 1994، بعد تحقيق الفوز على منتخب بلجيكا ذاته بهدف شهير لسعيد العويران، وواصل تألقه مع اتحاد جدة وفاز بعدة بطولات محلية وإقليمية وقارية منها بطولتا دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين أهلته للمشاركة في كأس العالم للأندية 2005، أما عمه عمر فحمى مرمى فريق الأنصار لفترة طويلة تواجد فيها الأخير في فترة ما قبل دوري المحترفين.

وتأسس نادي فيسترلو في العام 1933، وانتظر 67 عاماً للحصول على بطولته الأولى عندما فاز مطلع القرن الجاري ببطولة كأس بلجيكا، التي أهلته للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية "الدوري الأوروبي حالياً".

وبات إدريس ثالث لاعب يوقع مع نادٍ أوروبي عقب الثنائي محمد القحطاني ومشاري المشهدي الذان وقعا مع أولمبياكوس اليوناني في وقت سابق من الشهر الجاري.