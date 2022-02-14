مدربو أندية السعودية في المونديال.. رازفان الناجي الوحيد

أصبح الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال السابق الوحيد الذي حافظ على وظيفته وأكمل الموسم عقب المشاركة في كأس العالم الأندية، من بين 4 مدربين قادوا الأندية السعودية في البطولة وأقيلوا بعدها بفترة ليست بالطويلة.

وفقد ليوناردو جارديم مدرب الهلال وظيفته يوم الاثنين وذلك عقب يومين من خسارة الفريق أمام الأهلي المصري 4-0 في مباراة المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

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وفاز الهلال بقيادة جارديم على الجزيرة الإماراتي 6-1، قبل أن يخسر أمام تشيلسي في نصف النهائي بهدف دون رد.

وكان الصربي ميلان جيفادونفيتش مدرباً للنصر في كأس العالم للأندية 2000، وحينها خسر أمام ريال مدريد الإسباني وكورنثيانز البرازيلي مقابل الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي.

وبعد العودة إلى المنافسات المحلية لم يستمر ميلان في منصبه طويلاً مع النصر، إذ كلفت إدارة الأخير حينها يوسف خميس بقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات.



وتأهل اتحاد جدة بقيادة الروماني أنخيل يوردانيسكو إلى بطولة كأس العالم للأندية شهر ديسمبر 2005، وبدأ المسابقة بالفوز على الأهلي المصري، قبل الخسارة أمام ساوباولو البرازيلي وسابريزا الكوستاريكي.



وفقد يوردانيسكو منصبه كمدرب لاتحاد جدة عقب أقل من 3 أشهر على المشاركة العالمية، إذ توجهت إدارته للتعاقد مع المدرب الفرنسي الراحل برونو ميتسو لإكمال الموسم.



وبقي رازفان لوتشيسكو لمدة تزيد عن العام عقب مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019، عندما هزم الترجي التونسي وخسر أمام فلامنغو البرازيلي ومونتيري المكسيكي.



وعقب المشاركة في كأس العالم، قاد رازفان الهلال إلى الفوز ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، قبل أن يقال من منصبه في فبراير من العام الماضي.