الأهلي يجدول 43 مليوناً.. والهلال يحصل على الدعم الأعلى

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، يوم الثلاثاء، ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021، بالنسبة لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت ملخص تسوية الالتزامات المالية، عن جدولة 43 مليون ريال سعودي لأهلي جدة، كأعلى رقم بالنسبة للأندية، وحل ثانيا الهلال "16 مليون ريال"، ثم الشباب "12 مليون ريال".

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وبحسب تفاصيل الدعم المالي للأندية في الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 30 يناير 2022، حصل الهلال على أعلى دعم وصل إلى 61 مليون ريال، وثانيا اتحاد جدة بـ 59 مليون ريال، وثالثا الشباب بدعم بلغ 50 مليونا.

ووصل إجمالي الدعم الذي قدم إلى أندية الدوري السعودي للمحترفين 723 مليون ريال.





